В понедельник, 8 июля, около 0:10, на пересечении улиц Большой Васильковской и Загородней произошло ДТП. Известно, что авария с участием автомобиля Citroen C4 и Skoda Octavia. Последний подрезал Citroen, тот вылетел на тротуар, врезался в дерево и загорелся. Skoda скрылась с места аварии, передает "Информатор".

По предварительной информации, Citroen с тремя пассажирами двигался в средней полосе по улице Большая Васильковская в сторону центра. В соседней полосе двигался автомобиль Skoda Octavia.

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Водитель Skoda резко повернул налево почти зацепив Citroen. Чтобы уйти от столкновения, водитель последнего автомобиля применил экстренное торможение и резко вывернул руль в сторону. От такого маневра машина потеряла управление, вылетела на тротуар и "влетела" в дерево. От удара Citroen загорелся, но огонь удалось быстро потушить. Octavia, не останавливаясь, скрылась с места аварии.

В результате ДТП пострадала девушка-пассажир Citroen. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водитель частично запомнил номера подрезавшего его автомобиля.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. На данный момент все усилия правоохранителей направлены на поиски Skoda Octavia серого цвета с указанными номерными знаками.

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