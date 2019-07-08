В киевском ресторане иностранец открыл стрельбу [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, в Киеве на Троещине в ресторане "Capri" по адресу улица Теодора Драйзера, 4а произошел инцидент. Известно, что в зал заведения ворвался мужчина кавказской внешности и начал стрельбу. Злоумышленнику удалось ранить девушку-бармена в плечо. Затем он скрылся с места преступления, передает "Информатор".
По предварительной информации, в ресторан настойчиво пытался войти иностранец, которого не пускала охрана заведения. Мужчину это разозлило, он достал травматический пистолет и выстрелил в охранника. Стрелок не попал в него, но, воспользовавшись суматохой, прорвался на кухню заведения и совершил несколько выстрелов.
Одна из пуль попала в девушку-бармена и прошла на вылет через плечо. Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке госпитализировали девушку.
После стрельбы мужчине удалось выбежать из ресторана и скрыться во дворах Троещины. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. На данный момент все усилия правоохранителей направлены на поимку стрелка.
Ранее сообщалось, что под Киевом муж убил жену заточкой, а также больной мужчина спровоцировал ДТП.
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