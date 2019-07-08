Підняти економіку та забезпечити населення робочими місцями: нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко поспілкувався із жителями Житомирщини [ Редактировать ]
Підняти економіку та забезпечити населення новими робочими місцями. Такі завдання ставить перед собою "Опозиційна платформа - За життя". Про це нардеп Юрій Павленко заявив під час візиту на Житомирщину. Які ще питання обговорювали - дивіться далі.
Це підприємство у Житомирській області займається видобутком титанової руди. Її використовують для виробництва косметики, фарб, білила та суднобудування. В останні десять років обсяги виробництва зменшуються, через це відбувається відтік кадрів - кажуть у дирекції.
"Ми зараз маємо дефіцит з елементарними професіями. Це зварювальники, слісаря. Не говорячи там про те, що висококваліфіковані спеціалісти також шукають собі роботу і місце і по вєтнамах і в латинській америці на рудніках. На жаль скорочується підприємство", - говорить Олександр Яковчук, директор із капітального будівництва ТОВ "Валки - Ільменіт".
Обласні депутати бачать вихід - це відновлення економічних зв'язків із колишніми країнами СНД.
"Потрібно відродити і відновити економічні звязки. Ми всі прекрасно розхуміємо що 80 років поспіль в нас були тісні економічні зв’язки від Білорусії і закінчуючи Киргизтаном - це по-перше. По-друге, нам потрібно спростити відповідно процедуру оформлення землі, нам потрібно дбати про соціальний захист людей із потужним соціальним пакетом в тому регіоні де працює те чи інше виробництво", - говорить Олександр Черноморець, депутат Житомирської облради.
Ця фабрика теж займається видобутком руди. Тут працевлаштовано майже 150 працівників. Це в основному жителі сусідніх сіл Іршанського району. Тут впевнені - могли б найняти вдвічі більше - проте, через корупцію, підприємству не надають додаткові земельні ділянки. Працює лише два кар'єри.
"Месторождение, которое мы отрабатываем находятся уже в стадии заключительного цикла. Нам нужны новые земли. А земли зесь богатые. Месторождение в округе есть. Не розведанные, но нужно содействие госуарства. Потому что в настоящее время очень много площадей месторождения находятся по ареной сельсько хозяйственных земель", - говорить Петро Голяк, директор Межирічинського гірничо-збагачувального комбінату.
Підтримувати економіку та створювати новІ робочі місця - такі основні завдАння ставить перед собою народний депутат від "Опозиційної патформи - За життя" Юрій Павленко. Сьогодні він обговорював проблемні питання з жителями Житомирської області.
"Люди так само підтримали позицію "Опозиційної платформи - За життя" щодо зниження тарифів і встановлення значно меншої ціни на газ. на рівні не більше 3800. Для цього проведені переговори з газпромом. І той план який сьогодні пропонується нами він дає реальну можливість тим аби ціна була такою, щоб її могли платити люди. Надзвичайно важливим є відновлення економічного потенціалу України промислового потенціалу країни, не дивлячись навіть на те, що ми в опозиції, ми і сьогодні намагаємся своїми діями, рішеннями зробити все, аби не була знищена українська промисловість", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
Юрій Павленко також наголосив - питання повернення миру як ніколи актуальне. Досягнення результату бачить через прямі переговори з Росією та так званими ЛНР та ДНР.
по теме
Брудні виборчі технології: лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко поспілкувався з міжнародними спостерігачами від ОБСЄ
Фактів порушення виборчого закондавства - вдосталь. Про такі явища міжнародним спостерігачам від ОБСЕ сьогодні розповіли представники "Опозиційної платформи - За життя"
Юрий Бойко: Наша задача - чтобы "скорая помощь" приезжала по каждому вызову
Некомплект врачей в Украине составляет уже 30%, и остановить эту тенденцию можно лишь значительным увеличением финансирования здравоохранения
Дострокові вибори у парламент: опубліковані нові соціологічні дані
Фаворити парламентських виборів. Лише 5 партій за останніми даними соціологів мають шанси потрапити до Верховної Ради 9 скликання
Вибори-2019: рейтинг політичних вподобань українців
За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" оценили риски моно-коалиции
В эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" депутат от партии" Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик заявил, что моно-коалиция опасна для страны с точки зрения баланса власти.
Відновлення промисловості і шлях до миру: лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко обговорив із жителями Херсону головні проблеми
Більше 60 мільярдів гривень.Уже саме стільки заборгували українці за комуналку. Що робити з такими шаленими боргами? Це питання одне з головних, які ставлять політикам на зустрічах у регіонах