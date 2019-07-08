Підняти економіку та забезпечити населення новими робочими місцями. Такі завдання ставить перед собою "Опозиційна платформа - За життя". Про це нардеп Юрій Павленко заявив під час візиту на Житомирщину. Які ще питання обговорювали - дивіться далі.

Це підприємство у Житомирській області займається видобутком титанової руди. Її використовують для виробництва косметики, фарб, білила та суднобудування. В останні десять років обсяги виробництва зменшуються, через це відбувається відтік кадрів - кажуть у дирекції.

"Ми зараз маємо дефіцит з елементарними професіями. Це зварювальники, слісаря. Не говорячи там про те, що висококваліфіковані спеціалісти також шукають собі роботу і місце і по вєтнамах і в латинській америці на рудніках. На жаль скорочується підприємство", - говорить Олександр Яковчук, директор із капітального будівництва ТОВ "Валки - Ільменіт".

Обласні депутати бачать вихід - це відновлення економічних зв'язків із колишніми країнами СНД.

"Потрібно відродити і відновити економічні звязки. Ми всі прекрасно розхуміємо що 80 років поспіль в нас були тісні економічні зв’язки від Білорусії і закінчуючи Киргизтаном - це по-перше. По-друге, нам потрібно спростити відповідно процедуру оформлення землі, нам потрібно дбати про соціальний захист людей із потужним соціальним пакетом в тому регіоні де працює те чи інше виробництво", - говорить Олександр Черноморець, депутат Житомирської облради.

Ця фабрика теж займається видобутком руди. Тут працевлаштовано майже 150 працівників. Це в основному жителі сусідніх сіл Іршанського району. Тут впевнені - могли б найняти вдвічі більше - проте, через корупцію, підприємству не надають додаткові земельні ділянки. Працює лише два кар'єри.

"Месторождение, которое мы отрабатываем находятся уже в стадии заключительного цикла. Нам нужны новые земли. А земли зесь богатые. Месторождение в округе есть. Не розведанные, но нужно содействие госуарства. Потому что в настоящее время очень много площадей месторождения находятся по ареной сельсько хозяйственных земель", - говорить Петро Голяк, директор Межирічинського гірничо-збагачувального комбінату.

Підтримувати економіку та створювати новІ робочі місця - такі основні завдАння ставить перед собою народний депутат від "Опозиційної патформи - За життя" Юрій Павленко. Сьогодні він обговорював проблемні питання з жителями Житомирської області.

"Люди так само підтримали позицію "Опозиційної платформи - За життя" щодо зниження тарифів і встановлення значно меншої ціни на газ. на рівні не більше 3800. Для цього проведені переговори з газпромом. І той план який сьогодні пропонується нами він дає реальну можливість тим аби ціна була такою, щоб її могли платити люди. Надзвичайно важливим є відновлення економічного потенціалу України промислового потенціалу країни, не дивлячись навіть на те, що ми в опозиції, ми і сьогодні намагаємся своїми діями, рішеннями зробити все, аби не була знищена українська промисловість", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Юрій Павленко також наголосив - питання повернення миру як ніколи актуальне. Досягнення результату бачить через прямі переговори з Росією та так званими ЛНР та ДНР.