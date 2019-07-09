Во вторник, 9 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июля в столице порывы ветра 5-18 м/с. Как отмечается, это І уровень опасности.

Ранее сообщали, что в Украину идет похолодание.