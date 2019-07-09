В Киеве объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июля в столице порывы ветра 5-18 м/с. Как отмечается, это І уровень опасности.
Ранее сообщали, что в Украину идет похолодание.
по теме
Дніпро поповнили червонокнижною стерляддю
Мальки стерляді завдовжки 7 сантиметрів привезли до столиці з Херсонщини, де їх вирощували на спеціальному заводі. Цей вид риби - єдиний представник сімейства осетрових в Україні
Внедорожник "выпрыгнул" на авто с ребенком (видео)
В воскресенье, 8 июля, в Киеве на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной автомобилей Nissan Patrol и Volkswagen Jetta попали в ДТП
Выходные в Киеве: куда пойти 7 июля (афиша)
Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве
Под Киевом мужчина проник в дом и зверски убил знакомого
Известно, что во время того, как убийца проник в дом, жертва спал в своей комнате
В метро Киева появился прозрачный офис (фото)
В Киеве, в метрополитене открыли стеклянный офис полиции