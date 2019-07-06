Вечером, 6 июля, в южных и восточных областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Местами в южных областях пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/сек. 7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение распространяется на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.

Ранее сообщали, что в Украину идет похолодание.