Чемпион Украины по футболу "Шахтер" попытается подписать нападающего "Гремио" Эвертона Соареса. Однако бразильцы так просто не отпустят лучшего бомбардира минувшего Копа Америка. Об этом сообщает журналист Фарид Германо в Twitter.

"Бессмертные трехцветные" не хотят продавать 23-летнего футболиста после впечатляющего выступления на Копа Америки в составе сборной, несмотря на различные предложения", - заявил Германо.

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Помимо "горняков" на талантливого 23-летнего бразильца перетендует английский гранд - "Манчестер Сити". Однако пока им также не удалось оформить сделку. Трансферная стоимость Эвертона составляет порядка 20 миллионов евро.

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