"Челси" выкупил одного из ключевых игроков "Реала" [ Редактировать ]
"Челси" выкупил у "Реала" 25-летнего игрока Матео Ковачича. Полузащитник заключил с лондонским клубом пятилетний контракт. В прошлом сезоне Ковачич выступал за "Челси" на правах аренды, передает "Сегодня".
Ковачич признался, что чувствует себя в клубе комфортно. Также футболист рассказал, что любит Лондон и английскую Премьер-лигу. "Я рад, что смог подписать с клубом долгосрочное соглашение. У нас был успешный год, ведь мы выиграли Лигу Европы. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи команды", - поделился Матео Ковачич.
Ранее сообщалось, что на вечеринке известной теннисистки умер спортсмен.
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