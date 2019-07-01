"Челси" выкупил у "Реала" 25-летнего игрока Матео Ковачича. Полузащитник заключил с лондонским клубом пятилетний контракт. В прошлом сезоне Ковачич выступал за "Челси" на правах аренды, передает "Сегодня".

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Ковачич признался, что чувствует себя в клубе комфортно. Также футболист рассказал, что любит Лондон и английскую Премьер-лигу. "Я рад, что смог подписать с клубом долгосрочное соглашение. У нас был успешный год, ведь мы выиграли Лигу Европы. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи команды", - поделился Матео Ковачич.

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