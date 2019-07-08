"Динамо" готовит неожиданный трансфер [ Редактировать ]
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди близок к возвращению в столичный клуб. Об этом сообщает греческий портал paokvoice.com.
По информации издания, центрбек уверен, что продолжит карьеру в Украине и сможет снова заиграть на высоком уровне после неудачного сезона.
На данный момент футболист находится в Киеве и индивидуально готовится к предстоящему сезону.
Напомним, Хачериди пополнил ПАОКа летом 2018 года, однако не сумел закрепиться в основе греческого гранда. В футболке "черно-белых" защитник провел 11 матчей, завоевав "золото" национального чемпионата и Суперкубок страны, а также заработав три "горчичника" и одно удаление.
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