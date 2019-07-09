Продовження скандальної історії із захопленням оливи на мільйони доларів. Представники Фіскальної служби Дніпропетровщини не покладають спроб заволодіти приватним вантажем, який зараз перебуває в Миколаєві. І це попри відкриті кримінальні провадження проти службовців ДФС - за фактами корупції та викрадення людини.

Підприємця з Дніпра, Кирила Суворова викрали наприкінці травня. У полоні чоловік пробув 23 доби - без зв'язку та вільного пересування. Потім бізнесменові вдалося втекти.

Як він сам розповів журналістам, - викрали його працівники податкової. Координував операцію перший заступник керівника ДФС Дніпропетровщини Сергій Пеньков, який сам і підтвердив причетність до викрадення.

Після неабиякого розголосу, до справи долучилися правозахисні та громадські організації. Вони ж і з'ясували: кінцева мета податківців - привласнення дороговартісного вантажу оливи на понад 7 мільйонів доларів. Яку імпортувала фірма Суворова "Софт ОІЛ".

"Ми прийшли сюди вимагати, щоб до нас хтось вийшов з Фіскальної служби. Пояснили ситуацію і щоб нас почули. Ми - народ проти корупції!", - наголосив Микола Руденко, громадський активіст.

Під стінами ДФС у Києві - десятки активістів. Вимагають від податківців пояснень, чому посадовець відомства, якого підозрюють у викраденні та спробах рейдерського захоплення і досі при посаді.

"Чи були подані запити в регіональні відділення ДФС, чи були вами подані запити до правоохоронних органів. І взагалі хотіли б зрозуміти - чи розпочата службова перевірка стосовно пана Пенькова, який керує ДФС в Дніпропетровську", - зазначив Костянтин Варшавський, громадський активіст.

Спілкуватися з активістами фіскали не стали. Тож правозахисники продовжили свій пікет вже біля Держбюро розслідувань. Там за фактом корупції та викрадення людини Дніпровськими працівниками ДФС відкрили 2 кримінальних провадження. Однак, за тиждень справа з мертвої точки не зрушила.

"ДБР, на жаль, поки не може дати конкретики, Генеральна прокуратура, на щастя, почала вже працювати, а за ДФС - я взагалі мовчу, там просто відхрещуються від своїх же колег з Дніпропетровської області", - наголосив Костянтин Варшавський, громадський активіст.

Та часу Дніпровські податківці марно не гаяли. 25 червня відрядили своїх працівників до Миколаєва. Протягом 10 днів вони здійснювали обшуки на станції, де зберігається олива. Щоправда, на якій підставі - зрозуміти важко. Адже апеляцію "Софт ОІЛ" - про зняття раніше накладеного ДФС арешту на вантаж компанія виграла. Але вільно розпорядитися своїм майном, так і не змогла. Судові виконавці з невідомих причин, не повідомили станцію зберігання про рішення суду. А на зміну дніпровським фіскалам - до станції прибули їх миколаївські колеги. І вже п'ятий день вони перебувають у місці зберігання оливи.

"Днепропетровскую ГФС мы проводили в 5 вечера, а в 8 часов вечера к нам в гости пришла уже Николаевская ГФС", - говорить Людмила, директорка станції зберігання.

Тут розповідають: через дії фіскалів страждає й сама станція зберігання. Підприємці, які раніше користувалися послугами зберігання вантажів, - просто відмовляються приїжджати, побоюючись свавілля податківців.

"Грубого такого запрета нам Николаевская налоговая не применяет, но из-за резонанса, который происходит здесь сейчас - сюда никто не хочет ехать". - зазначила Людмила, директорка станції зберігання.

Спроб легалізувати своє перебування у Миколаєві, податківці не полишають. У Дніпрі сьогодні намагалися відновити арешт вантажу. Після невдачі в Жовтневому суді - справу перекинули до індустріального районного суду.

Захисники заявляють про неможливість накладення арешту на оливу. Адже відведені на подачу такого клопотання 72 години спливли напередодні. Суддя Бельченко на це не зважає. Тож, правозахисники вирішили заявити судді відвід.

"В связи с тем, что были обнаружены обстоятельства, указывающие на предвзятое отношение или на возможную предвзятость следственного судьи к компании "Софт ОИЛ". Это обстоятельство - сын судьи работает в налоговой милиции Днепропетровской области оперативным сотрудником. Т.е, по сути, он является подчиненным Сергея Пенькова и, возможно, является участником тех действий, которые совершаются в отношении компании "Софт ОИЛ" Кирилла Суворова", - наголошує Роман Могила, адвокат.

Клопотання про відвід суддя Бельченко все ж задовольняє. Тож, рішення про накладення арешту на оливу прийматиме вже інший склад колегії. Адвокати впевнені: підстав для застосування будь-яких санкцій щодо оливи - немає.

"Ситуация очень простая. Есть директор, есть компания, есть масло, которое импортировано. Все остальное, что есть в ходатайстве - это наслоение фантазий, которое они хотят выдать за действительность", - стверджує Роман Могила, адвокат.

Тим часом, головний фігурант справи - заступник голови ДФС Дніпропетровської області, Сергій Пеньков продовжує займати високу посаду. Через що, Кирило Суворов - змушений переховуватися. Підприємцю неодноразово надходили погрози від Дніпровських фіскалів.