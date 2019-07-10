"Нормандская встреча": в Словакии сделали заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июля, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак сделал важное заявление во время пресс конференции по результатам неформального министерского заседания ОБСЕ в Высоких Татрах. Он отметил, что Словакия, как председательствующая страна в ОБСЕ, в 2019 году готова принять встречу лидеров государств "нормандской четверки", передает "Укринформ".
"Украина - это один из наших приоритетов мы бы хотели восстановления "нормандского формата"... Для нас будет честью организовать такую встречу здесь, в Словакии", - заявил Лайчак, отвечая на вопрос журналистов.
В то же время, действующий председатель ОБСЕ указал на необходимость обсуждения того, как можно улучшить страдания простых людей в зоне конфликта.
"Вместе с моими коллегами мы подготовили план по восстановлению доверия, и этот план, собственно, был поддержан и Москвой, и Киевом. И первый шаг в этом плане - разведение сил в районе Станицы Луганской ... Также сюда входят разминирования и восстановление инфраструктуры", - сказал Лайчак.
Ранее сообщалось, что Меркель и Путин договорились о "нормандском формате".
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