Во вторник, 9 июля, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак сделал важное заявление во время пресс конференции по результатам неформального министерского заседания ОБСЕ в Высоких Татрах. Он отметил, что Словакия, как председательствующая страна в ОБСЕ, в 2019 году готова принять встречу лидеров государств "нормандской четверки", передает "Укринформ".

"Украина - это один из наших приоритетов мы бы хотели восстановления "нормандского формата"... Для нас будет честью организовать такую ​​встречу здесь, в Словакии", - заявил Лайчак, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте также Переговоры Зеленского с Путиным в Минске: в МИД Беларуси сделали заявление

В то же время, действующий председатель ОБСЕ указал на необходимость обсуждения того, как можно улучшить страдания простых людей в зоне конфликта.

"Вместе с моими коллегами мы подготовили план по восстановлению доверия, и этот план, собственно, был поддержан и Москвой, и Киевом. И первый шаг в этом плане - разведение сил в районе Станицы Луганской ... Также сюда входят разминирования и восстановление инфраструктуры", - сказал Лайчак.

Ранее сообщалось, что Меркель и Путин договорились о "нормандском формате".