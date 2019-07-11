Биткоин: курс криптовалюты резко взлетел [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после резкого падения снова вырос в цене.
Теперь за монету предлагают $11 775,05.
Также выросла цена других криптовалют:
Ethereum $388, 59;
Litecoin $107,000;
Bitcoin Cash $388,05.
Также ранее мы писали о том, что курс доллара на межбанке упал.
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