Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после резкого падения снова вырос в цене.

Теперь за монету предлагают $11 775,05.

Также выросла цена других криптовалют:

Ethereum $388, 59;

Litecoin $107,000;

Bitcoin Cash $388,05.

Также ранее мы писали о том, что курс доллара на межбанке упал.