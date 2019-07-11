В Греции обнаружили древнейшие останки Homo sapiens [ Редактировать ]
В пещере Апидима в Греции обнаружили останки кости костей задней части черепа. Об этом сообщает Naked Science.
Исследование ученых показало, что окаменелостям более 200 тысяч лет.
Образец Apidima 2 удалось определить как фрагменты черепа неандертальца и датировать возрастом 170 тысяч лет. Образец Apidima 1 тщательному изучению не подвергался и также считался неандертальским.
Однако теперь ученые использовали компьютерную томографию и из фрагментов реконструировали 3D-модель задней части черепа. Она оказалась закруглена, что характерно для представителей H. sapiens, а никак не для неандертальцев с их вытянутыми черепными коробками.
Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили древнейшую песню о любви.
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