В пещере Апидима в Греции обнаружили останки кости костей задней части черепа. Об этом сообщает Naked Science.

Исследование ученых показало, что окаменелостям более 200 тысяч лет.

Образец Apidima 2 удалось определить как фрагменты черепа неандертальца и датировать возрастом 170 тысяч лет. Образец Apidima 1 тщательному изучению не подвергался и также считался неандертальским.

Однако теперь ученые использовали компьютерную томографию и из фрагментов реконструировали 3D-модель задней части черепа. Она оказалась закруглена, что характерно для представителей H. sapiens, а никак не для неандертальцев с их вытянутыми черепными коробками.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили древнейшую песню о любви.