В Египте обнаружили текст древнейшей песни о любви [ Редактировать ]
В саркофаге египетского жреца Инти археологи обнаружили папирус с песней о любви, передает "Униан".
Отмечается, что судя по текстам жрец был довольно жестким человеком, которому была сентиментальность не была свойственной. Археологи расшифровали текст песни и перевели его.
Песня рассказывает о любви юноши по имени Яса. Юноша признавался, что был очарован красотой своей избранницы.
Исследователи отмечают, что находка уникальна тем, что ранее считалось, что древние египтяне составляли только религиозные тексты. Интересно также то, что песня о любви была найдена в саркофаге служителя культа.
Ранее сообщалось, что найден "путь в загробный мир".
по теме
В Украине запретили популярное лекарство
В Украине запретили лекарственный препарат "Неуробекс форте-Тева"
Почему нужно пить воду: 5 главных причин
Ни для кого не секрет, что пить воду жизненно необходимо
Гастрит: главные симптомы заболевания
Гастрит - заболевание, с которым уже сталкивались большое количество людей
Профилактика рака: как противостоять онкологии
Ученые провели ряд исследований и выяснили, какие способы профилактики онкологии самые эффективные
Какой продукт уменьшает развитие рака у мужчин
Группа исследователей выяснила, что употребление йогурта снижает риск развития доброкачественных опухолей кишечника у мужчин