В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

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"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков.

Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате", - сообщил Песков.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.