Зеленский и Путин провели переговоры [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков.
Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате", - сообщил Песков.
Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.
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