В четверг, 11 июля, президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о переговорах, заявив о готовности встретится, но при определенных условиях, сообщает ТАСС.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения Нормандского формата", - сказал Путин, отвечая на вопросы о предложении Зеленского провести встречу в Минске с участием лидеров Германии, Франции, США и Великобритании.

"Но, во-первых, этот Нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь... Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - сказал президент России.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", - добавил Путин.

Президент напомнил, что премьер Великобритании Тереза Мэй вскоре прекращает работу на этом посту.

"Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Не понятно", - сказал Путин.

"Американская администрация как реагирует? Мы не знаем", - продолжил он.

"Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - заключил глава российского государства.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это тоже может быть интересным", - заявил российский президент.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.