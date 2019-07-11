Массовая "чистка" чиновников: Зеленский провел кадровые изменения [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появились распоряжения об освобождении от должностей 57 глав районных администраций в 13 областях Украины.
Так, президент уволил соответствующими распоряжениями одного главу райгосадминистрации Волынской области, двух - Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Черкасской областей.
По три председателя РГА были уволены в Житомирской, Полтавской, Ривненской и Херсонской областях. В Харьковской области были уволены семь, а в Черновицкой области - сразу десять глав РГА. Больше всего руководителей районных администраций - 13 человек - были уволены в Тернопольской области.
Зеленский уволил шесть председателей районных государственных администраций в Киевской области.
Ирина Старенькая уволена с должности председателя Богуславской районной государственной администрации, Александр Туренко - Бориспольской, Мирослава Смирнова - Киево-Святошинской, Юрий Клименко - Переяслав-Хмельницкой, Василий Галюк - Сквирской и Василий Шмигановский - с должности председателя Яготинской районной государственной администрации Киевской области.
Все они уволены в связи с завершением срока полномочий президента Петра Порошенко, который их назначил.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил обменять чиновников на пленных.
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