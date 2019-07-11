З вересня українських школярів-початківців зобов'яжуть носити світловідбивні жилети. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, вбиратися у спецодяг учням з першого по четвертий класи пропонують лише на вулиці та в темну пору доби. Це, на думку голови уряду, вбереже їх від неуважних водіїв. Кожна дитина матиме свій особистий жилет. Його видаватимуть безкоштовно.

"Фактично з першого вересня це все запрацює і наші дітки будуть в безпеці. Ми маємо не тільки створити якісні умови для дітей. Ми маємо їх ще захищати, сворювати систему захисту українських ітей. і це є важливим питанням, і питання безпеки на дорогах має важливе значення. Ми прийняли рішення, що ми забезпечимо з першого вересня 1-4 клас, всіх українських учнів спеціальними жилетами", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.