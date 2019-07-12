Украина получила безвиз с еще одной страной [ Редактировать ]
Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Северной Македонии.
Безвиз будет действовать на постоянной основе.
Соглашение даст возможность гражданам двух стран с биометрическими паспортами въезжать, пребывать транзитом или в краткосрочном пребывании в течение 90 дней в 180-дневный период.
"Ожидается, что это соглашение сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развития туризма", - заявили в МИД Северной Македонии.
Раньше сообщалось о том, что Украина потеряла безвиз с двумя странами. А также стало известно о том, что Европейская комиссия может приостановить действие безвизового режима для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки.
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