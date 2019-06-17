Евросоюз намерен остановить безвизовый режим [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, стало известно о том, что Европейская комиссия может приостановить действие безвизового режима для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки. Об этом сообщает DW.
Причиной тому может стать увеличивающееся количество мигрантов из этих стран.
Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции, говорит, что страны могут избежать приостановления действия безвиза, если количество просителей убежища из Западных Балкан и Латинской Америки уменьшится.
"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию", - подчеркнул Аврамопулос.
Напомним, что Украина провела переговоры с двумя странами касательно безвизового режима.
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