Пилот крупной авиалинии потерял сознание во время полета [ Редактировать ]
Самолет авиакомпании "Монтенегро Эйрлайнс" совершил экстренную посадку в Калуге из-за обморока у одного из пилотов экипажа. Самолет следовал из черногорского Тивата в московский аэропорт "Домодедово", передает "Сегодня".
"При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту", - сказал источник.
По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Состояние пилота уточняется.
"Самолет черногорской авиакомпании, следовавший по маршруту Тиват - Москва, объявил об экстренной ситуации на борту и при подлете к Москве пошел резко на снижение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту на девушку упал шкаф.
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