Обстрел "112 Украина": инцидент признали терактом [ Редактировать ]
В субботу, 13 июля, в Киеве на улице Дегтяревской неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала "112 Украина". Известно, что это происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт, передает "УНН".
На месте полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. Следователи нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители также отметили, что в результате никто не пострадал.
В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.
Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала виновных в обстреле телеканала "112 Украина".
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