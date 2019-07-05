В пятницу, 5 июля, в Оболонском районе Киева произошел инцидент. На улице Малиновского произошла стрельба. Известно, что под обстрел попал автомобиль Opel. Предварительно, в салоне машины никого не было, поэтому обошлось без пострадавших, передает "Информатор".

Два отверстия от выстрелов пришлись на пассажирскую сторону Opel. На данный момент неизвестно, из какого оружия стреляли. Однако заметно, что целились в пассажира на переднем сидении. Отметим, что стекла авто затонированные.

На место происшествия прибыла патрульная полиция, а позже - следственно-оперативная группа. По прибытию следователи не обнаружили хозяина машины на месте события.

Следователи ищут свидетелей инцидента для выяснения всех деталей. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Виннице обстреляли трамвай с пассажирами, а также в Киеве произошла массовая драка.