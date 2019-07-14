Битва за український ліс розгортається на Поліссі. Дерева вирубують тоннами й незаконно відправляють за кордон. А селяни змушені нелегально працювати на пилорамах - аби прогодувати сім'ї.

Спеціальний репортаж - із Житомирщини підготували мої колеги.

Українське Полісся. Мальовнича природа, привітні й працьовиті люди. І мало хто знає, що тут розгортається битва - за український ліс. Ми прямуємо до села Червона Воля, що на Житомирщині. Дорога - грунтова, асфальту ніколи й не було. Зате щоп'ять хвилин назустріч їдуть величезні вантажівки з лісом-кругляком. Так із Полісся вивозять деревину, попри мораторій та інші заборони.

Поруч уже знищений ліс, вирублені ділянки. Прибуваємо до місця призначення. Місцеві жителі одразу пояснюють - їх годує саме ліс. Роботи фактично немає. І в XXI сторіччі люди живуть з того, що назбирали.

"Якщо ягоди є - в цьому году немає їх. Ото дойоночку вдвох назбирали - на хліб буде", - говорить Таїсія, жителька села Червона Воля.

Таїсія показує ягоди, які вдалося назбирати за 5 годин. Це єдина робота в селі для жінок. Якщо пощастить, влітку за місяць можна заробити до 8 тисяч, взимку - роботи нема.

"На пилорамах хто хоче робить. По тим селам і жінки ходять. Літом жінки заробляють в лісі - ягоди збирають. Ото й вся зарплата жіноча", - говорить Людмила Петрівна.

Чоловіки працюють на лісопильнях. Хтось офіційно, але більшість - нелегально. Не на камеру місцеві кажуть - люди часто травмуються під час заготівлі лісу. У такому разі компенсацій не отримують.

"Там пилорама, там - їх багато. Понавозили чужих а нашим нема роботи", - говорить Таїсія.

Молодь масово виїжджає, і зараз у селі - 280 жителів. Щоб врятувати його, потрібні кардинальні зміни.

"Маємо дику ситуацію. Коли на місцях з'явилися такі собі олігархи - керівники лісгоспів. пилорами - законні і незаконні, точки для випалювання вугілля. Треба провести повну перевірку - інвентаризацію того як догосподарювалися - коли Полісся перетворили на лісостеп. Треба заборонити щоб лісівники були підприємцями і займалися переробкою лісу", - говорить Володимир Литвин, народний депутат України.