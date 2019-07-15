В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла туристів [ Редактировать ]
В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла подорожувальників. Постраждали 19 людей. Серед них - дев'ятеро іноземців.
Інцидент стався в місті Шекі перед палацом ханів - туристичною принадою, внесеною нещодавно до переліку культурної спадщини Юнеско. За словами місцевих, давній платан не витримав сильного вітру та злив, що не вщухають у регіоні останніми днями.
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