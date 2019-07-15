Меган Маркл и Бейонсе умилили пользователей сети поведением (фото) [ Редактировать ]
Американская звезда Бейонсе в эти выходные посетила Лондон, чтобы вместе с мужем Jay-Z посетить премьеру мультфильма студии Disney "Король Лев". Также на презентации присутствовали герцог и герцогиня Сассекские.
Бейонсе для выхода выбрала два роскошных золотистых платья. В первом из них, которая характеризовалась глубоким декольте и разрезом от линии талии от вьетнамского дизайнера Cong Tri, Бейонсе встретилась с Меган Маркл.
Женщины вместе со своими мужьями мило общались друг с дружкой и не скупились на объятия и улыбки. По словам очевидцев, Бейонсе назвала герцогиню Сассекскую "своей принцессой" и сделала комплимент ее сыну, сказав, что ее сын "невероятно красив". Этот поступок умилил пользователей сети.
Раньше сообщалось о том, что королевская чета Меган Маркл и герцог Сассекский покрестили сына Арчи. А также появились подробности рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. А отец Меган Маркл впервые рассказал о внуке, а также герцогиня Сассекская высказалась о Кейт Миддлтон.
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