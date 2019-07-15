Легендарный футболист из-за сердечного приступа завершил карьеру [ Редактировать ]
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс в новом сезоне не будет выступать в составе команды на поле, а займет руководящую должность в клубе.
Португальский клуб "Порту" объявил, что 38-летний голкипер Икер Касильяс, который в мае перенес сердечный приступ на тренировке, войдет в тренерский штаб клуба в следующем сезоне.
Легендарный испанец станет связующим звеном между игроками, тренерским штабом и руководством "Порту", а сфера его деятельности может быть и распространена на другие функции внутри клуба.
Раньше сообщалось о том, что известный украинский клуб подписал воспитанника "Шахтера".
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