Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс в новом сезоне не будет выступать в составе команды на поле, а займет руководящую должность в клубе.

Португальский клуб "Порту" объявил, что 38-летний голкипер Икер Касильяс, который в мае перенес сердечный приступ на тренировке, войдет в тренерский штаб клуба в следующем сезоне.

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Легендарный испанец станет связующим звеном между игроками, тренерским штабом и руководством "Порту", а сфера его деятельности может быть и распространена на другие функции внутри клуба.

Раньше сообщалось о том, что известный украинский клуб подписал воспитанника "Шахтера".