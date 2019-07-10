Известный украинский клуб подписал воспитанника "Шахтера" [ Редактировать ]
Вратарь Дмитрий Безотосный и полузащитник Константин Ярошенко продолжат карьеру в "Черноморце". Об этом сообщает официальный сайт "Моряков".
Детали соглашений не разглашаются.
Безотосный уже выступал за "Черноморец" с 2011 по 2015 год. Также в чемпионате Украины вратарь играл за запорожский "Металлург". Последним клубом 35-летнего украинца была "Габала", которую он покинул в июне.
В Украине Ярошенко известен по выступлениям за Мариуполь, Карпаты, Арсенал, Севастополь, Металлист и Ворсклу. Также в период с 2014 по 2016 год украинец играл в российском "Урале". Последним клубом 32-летнего воспитанника "Шахтера" был финский "КПВ". Полузащитник был свободным агентом с начала 2019 года.
"Черноморец" по итогам завершившегося сезона в УПЛ вылетел в Первую лигу. "Моряки" в переходных матчах проиграли "Колосу" (0:0; 0:2).
Ранее мы писали о том, что известный футболист объявил о завершении карьеры.
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