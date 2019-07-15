Для Овнов июль станет благоприятным месяцем. Однако, стоит помнить, что на пути к успеху этого знака зодиака будет не мало трудностей. В предстоящем месяце Овны будут часто находится перед непростым принятием решений. Об этом пишет Zen.

Овны будут находиться в состоянии выбора, что они не очень любят. Принятие решения будет судьбоносным и переломным в вашей судьбе, дастся вам не легко. Однако, прислушиваясь к интуиции, вы сможете сделать все грамотно и мудро. В июле у Овнов будет особенно хорошо развита интуиция, что поможет вам во всех сферах жизни.

Следующим испытанием для Овнов станут собственные чувства и эмоции. Вы будете на пике импульсивности, что может помешать во многих делах и вопросах. Сохраняйте спокойствие и самообладание, чтобы избежать значительных проблем. Кроме того, череда событий будет вас провоцировать на чрезмерную вспыльчивость, чего вам не стоит допускать.

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В профессиональной сфере недоброжелатели и конкуренты не спят. Они будут всячески пытаться выбить вас из колеи, строя козни у вас за спиной. Этот месяц станет хорошей проверкой ваших коллег и подчиненных на отношение к вам. Вы без труда своевременно разоблачите заговорщиков и примете необходимые меры.

Ваши отношения с любимым человеком судьба решит испытать, дав вам повод для соблазна. Помните, что разрушить крепкое очень легко, а восстановить очень сложно. Берегите то, что у вас есть, не подчиняясь сиюминутным прихотям и страсти. Любое событие, совершенное в этом месяце будет носить необратимый характер, который отразится на ходе судьбы.