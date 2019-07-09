С какими знаками зодиака "адски" трудно построить семью [ Редактировать ]
Некоторые знаки зодиака созданы для семьи, другим же, наоборот, сложно выстроить отношения, скрепленные узами брака. Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам зодиака трудно построить семью, пишет "Главред".
"Водолеи очень переменчивы: сегодня они могут любить одного, а завтра - другого. Однозначно из всех знаков зодиака именно Водолеи привязаны к семье меньше всего, потому что это - абсолютно независимый знак", - говорит астролог.
Нередко у Водолеев любовь выдается за дружбу, дружба - за любовь. Платонические чувства, платоническая любовь им больше присущи, чем чисто физические отношения.
"Второе место по "не семейности" следует отдать Близнецам. Эти люди не очень эмоциональны, они не особо поддаются чувствам - скорее, их привлечет интеллект избранника (или избранницы)", - добавил астролог.
"Третье место по "не семейности" - Весы. Они часто заводят семью не для того, чтобы продолжать род, а ради собственного удовольствия, и партнер им нужен просто для них самих", - отмечает Росс.
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