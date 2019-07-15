Учитывая снижение НАК "Нафтогаз Украины" цены на газ для населения с июля, разница конечной стоимости голубого топлива по регионам составляет 9,6% или 623 грн за тыс. куб. м., в зависимости от тарифа на распределение газа от конкретного поставщика. Об этом говорится на странице в Facebook консультационного центра "ГазПравда".

"Нафтогаз" снизил цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению - до 4 905,675 грн за тыс. куб. м. без НДС.

"Розничные цены на газ для населения по регионам также снизились, но продолжают оставаться разным и зависеть, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что самую большую розничную цену за газ придется заплатить потребителям, которых обслуживают:

"Николаевгаз" - 7099 грн за тыс. куб. м.,

"Газовик" (Винницкая обл.) - 7094 грн за тыс. куб. м.,

ГП "Монтажник" (Винницкая область) - 7091 грн за тыс. куб. м.

"Ривнегаз" - 7093 грн за тыс. куб. м.

"Киевгаза" - 6476 грн за тыс. куб. м.,

"Харьковгаза" - 6476 грн за тыс. куб. м.,

"Кременчукгаза" - 6486 грн за тыс. куб. м.

Ранее мы писали о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.