Цены на газ: сколько будут платить в разных регионах (карта) [ Редактировать ]
Учитывая снижение НАК "Нафтогаз Украины" цены на газ для населения с июля, разница конечной стоимости голубого топлива по регионам составляет 9,6% или 623 грн за тыс. куб. м., в зависимости от тарифа на распределение газа от конкретного поставщика. Об этом говорится на странице в Facebook консультационного центра "ГазПравда".
"Нафтогаз" снизил цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению - до 4 905,675 грн за тыс. куб. м. без НДС.
"Розничные цены на газ для населения по регионам также снизились, но продолжают оставаться разным и зависеть, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что самую большую розничную цену за газ придется заплатить потребителям, которых обслуживают:
- "Николаевгаз" - 7099 грн за тыс. куб. м.,
- "Газовик" (Винницкая обл.) - 7094 грн за тыс. куб. м.,
- ГП "Монтажник" (Винницкая область) - 7091 грн за тыс. куб. м.
- "Ривнегаз" - 7093 грн за тыс. куб. м.
- "Киевгаза" - 6476 грн за тыс. куб. м.,
- "Харьковгаза" - 6476 грн за тыс. куб. м.,
- "Кременчукгаза" - 6486 грн за тыс. куб. м.
Ранее мы писали о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.
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