"Нафтогаз" снизил цену на газ для украинцев в июле на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 15 июля.

"Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле облгазам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%.

При этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.

"Это уже второе подряд снижение стоимости газа Нафтогазом: в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем", - напомнили в НАК.

Раньше сообщалось о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.