Тарифы на газ: цена для населения упала [ Редактировать ]
"Нафтогаз" снизил цену на газ для украинцев в июле на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 15 июля.
"Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле облгазам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%.
При этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.
"Это уже второе подряд снижение стоимости газа Нафтогазом: в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем", - напомнили в НАК.
Раньше сообщалось о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.
по теме
Курс валют на 15 июля: доллар стремительно падает
На понедельник, 15 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют
Доведені до відчаю: на Київщині жителі села Димері вимагають знизити тарифи за житлово-комунальні послуги
Люди доведені до відчаю - вони неспроможні не тільки оплачувати комуналку, а навіть погасити вже існуючі борги. Тож, переконані, уже з початком нового опалювального сезону змушені будуть замерзати в холодних будинках
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения еще на 650 гривень
Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров
Тарифы на газ: у Зеленского заявили о понижении
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями НАК "Нафтогаз" и Министерства энергетики и угольной промышленности
Рейтинг самых надежных МФО по версии finance.ua
Популярность быстрых онлайн кредитов все больше возрастает