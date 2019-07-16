Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.



"Будет это осуществлено следующей осенью или может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", - отметил Стефанчук.

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По его словам, президента не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Новая команда стремится кардинально изменить саму систему.



Отметим, очередные местные выборы в Украине запланированы на 2020 год.

Раньше сообщалось о том, что с 16 июля украинцы не могут поменять место голосования на досрочных выборах в Раду.