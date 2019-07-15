Досрочные выборы в Раду: с 16 июля украинцы не смогут поменять место голосования [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июля, заканчивается срок подачи украинцами документов для изменения места голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
"Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы. А ЦИК показала фото всех мажоритарщиков.
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