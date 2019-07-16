Сергей Левочкин: после выборов мы проведём реальную реформу децентрализации [ Редактировать ]
Громкие заявления об успехах децентрализации закончились, поскольку никаких успехов нет. По словам народного депутата от"Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, реальная фискальная автономия местных бюджетов за последние годы ухудшилась, и потому страна нуждается в реальной реформе, которая передаст на места полномочия, а не расходы.
"Удельный вес доходов местных бюджетов без трансфертов в сводном бюджете остается стабильно ниже, чем до реформы межбюджетных отношений. По итогам прошлого года доля таких доходов составила 22,3% против 23,6% в 2013 году. Если это реформа, то направлена она против регионов, а не в их пользу", – заявил Сергей Левочкин.
По его словам, в долларовом выражении доходы местных бюджетов упали на четверть: с 27,6 млрд долларов в 2013-м до 20,7 млрд в 2018-м. При этом за последние три года на регионы был сброшен целый ряд финансовых обязательств, что привело к развалу социальной сферы по целому ряду направлений.
"После выборов мы поставим вопрос о реальной реформе децентрализации, которая закрепит в Конституции ее основные принципы и усиление полномочий местного самоуправления. Мы проведем справедливую налоговую реформу, расширив объемы средств, которые будут оставаться в местных бюджетах. Наконец, мы ликвидируем практику перебрасывания на места непрофинансированных делегированных расходов. После такой реформы регионы действительно получат стимул к развитию", – убежден народный депутат.
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