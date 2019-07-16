Июль станет для Тельцов месяцем перемен. Этому знаку зодиака придется провести большую работу над собой, чувствами и мыслями. Об этом пишет Zen.

Страх к новому и неизвестному будет мешать Тельцам в июле изменить свою жизнь к лучшему. Вам необходима сильная мотивация и смелость, чтобы преодолеть все трудности и легко адаптироваться к жизненным изменениям. Проявите гибкость и мудрость, тогда перемены будут приятными и благоприятными.

Опасности подстерегают Тельцов и в сфере финансов. Не забывайте о рациональности и экономии. Жизненные изменения могут потребовать от вас увеличения расходов и значительных трат, однако, это не означает, что нужно впадать во все тяжкие. Будьте благоразумны и избегайте попадание в долговую яму.

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Нерешительность Тельцов может стать главной опасностью в любовных делах. Будьте инициативны и действенны! Если вы давно собирайтесь перейти на новую ступень отношений - действуйте! В противном случае, ваша скромность может помешать семейному и личной счастью.

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