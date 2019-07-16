16 июля в общественной приемной народного депутата Юрия Бойко и Харьковской региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" состоялась пресс-конференция руководителя общественной приемной Ирины Хижняк и кандидата в народные депутаты Украины по округу № 171 Андрея Лесика, на которой присутствовали делегации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под руководством долгосрочного наблюдателя Бригитт Хойер и Миссии наблюдения за выборами КАНАДЕМ под руководством долгосрочного наблюдателя Виктории Новак.

В ходе пресс-конференции Ирина Хижняк и Андрей Лесик озвучили факты зафиксированных нарушений: это и запрет операторам наружной рекламы на размещение бордов политической силы, при том, что город заполонила фейковая реклама оппонентов, провокации и нападения радикалов на кандидатов-мажоритарщиков, угрозы в адрес агитаторов. По всем этим фактам поданы заявления в полиции, но виновные и в нападении на и Дмитрия Святаша (округ 170), и повредившие здание общественной приемной "Оппозиционной платформы - За жизнь" до сих пор не найдены. "Правоохранительная система не обеспечивает безопасность харьковчан, не препятствует нарушениям избирательного законодательства", - отметил Андрей Лесик.

Ирина Хижняк отметила, что повышенное внимание международных наблюдателей связано не только с фактами препятствования агитационной деятельности оппозиции, но и с прямым угрозами жизни кандидатов.

"Это, в частности, связано и с сообщениями о минировании участковых комиссий, которые, к счастью, оказались ложными, запугиванием избирателей неизвестными лицами, особенно в округах №№ 176 и 181", - рассказала она.

Также журналистам и наблюдателям сообщили об официальном заявлении зампредседателя Харьковской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Дорожко в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области и УСБУ в Харьковской области относительно мер по предотвращению возможных противоправных действий.

"Полное бездействие органов Национальной полиции влечет за собой безнаказанность, тем самым провоцируя возможность совершения дальнейших преступлений", - подчеркнула Ирина Хижняк.

Руководитель Миссии КАНАДЕМ Виктория Новак уточнила у Андрея Лесика: "Какова была реакция правоохранительных органов на случаи нападений, когда применялось физическое насилие к женщинам, и конкретно относительно нападения на вас?"

"Я написал официальное заявление в полицию. Прошло уже две недели. Меня до сих пор даже не вызывали на допрос. Конкретных действий со стороны правоохранительных органов нет", - ответил кандидат в народные депутаты.

"Мы понимаем, насколько важно сейчас провести честные выборы, обеспечить все демократические процессы для свободного волеизъявления граждан. И, невзирая на весь черный пиар, откровенную ложь и распространение фейков со стороны наших оппонентов, мы не сдадимся, защитим и наших активистов, и наших кандидатов. Мы защитим голос каждого избирателя, поддержавшего нас и поверившего нам. Я верю в нашу победу, потому что с нами люди, а за нами - мир!" - резюмировала Ирина Хижняк.