Во вторник, 16 июля, в Луцке произошло жуткое ДТП. Отмечается, что авария случилась на улице Писаревского. Автомобиль врезался в ограждение дома и перевернулся. Об этом сообщается на странице патрульных в сети Facebook.

По предварительной информации, водитель Renault Espace въехал в забор дома, в результате чего авто перевернулось. ДТП обошлось без пострадавших.

У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, что и подтвердила проверка - 1,5 промилле.

На виновника ДТП патрульные оформили 2 протокола.

Фото: Патрульная полиция

Ранее сообщалось, что в Киеве грузовик упал с моста, а также на Донбассе произошло жуткое ДТП.