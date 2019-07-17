В Луцке пьяный водитель "влетел" в забор и перевернулся (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июля, в Луцке произошло жуткое ДТП. Отмечается, что авария случилась на улице Писаревского. Автомобиль врезался в ограждение дома и перевернулся. Об этом сообщается на странице патрульных в сети Facebook.
По предварительной информации, водитель Renault Espace въехал в забор дома, в результате чего авто перевернулось. ДТП обошлось без пострадавших.
У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, что и подтвердила проверка - 1,5 промилле.
На виновника ДТП патрульные оформили 2 протокола.
Фото: Патрульная полиция
Ранее сообщалось, что в Киеве грузовик упал с моста, а также на Донбассе произошло жуткое ДТП.
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