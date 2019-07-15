В понедельник, 15 июля, на Житомирской трассе под столицей Украины произошло масштабное ДТП, в котором три человека погибли и 18 пострадали. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что рано утром столкнулись маршрутка Volkswagen LT и Ford Mondeo.

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.

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Пострадавших пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу с различными травмами. Водитель также был госпитализирован в больницу. В то же время водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. Позже в карете "скорой" скончался еще один пассажир Ford.

Движение по Житомирской трассе долгое время было затруднено. Участок, где произошло ДТП, в сторону Киева полностью перекрыли, из-за чего образовалась пробка.

Раньше сообщалось о том, что во Львове девушка насмерть разбилась в ДТП. А также в ДТП разбилась известная телеведущая.