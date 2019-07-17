В Одессе произошел жуткий инцидент. 25-летнюю девушку изнасиловали двое мужчин и "выбросили" ее на улице. Полицейским удалось задержать подозреваемых. Об этом сообщает пресс-службы Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, около одиннадцати часов вечера девушка через мобильное приложение вызвала такси, чтобы с его помощью доехать до центра города. По вызову приехал автомобиль, в салоне которого, кроме водителя, находился еще один человек.

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"В районе улицы Лиманной неизвестные завезли потерпевшую в безлюдное место, где, угрожая ножом и с применением физического насилия, вступили с ней в половой контакт. После совершенного злоумышленники оставили потерпевшую у тростника, а сами уехали, прихватив ее сумку и мобильный телефон", - указано в сообщении.

В полицию девушке помог добраться водитель автомобиля проезжавшей неподалеку. А уже через несколько часов полицейские Суворовского отдела полиции вышли на след и самих подозреваемых. Они оказались родными братьями, 1995 и 1997 годов рождения.

Правоохранители также добавили, что мужчины уже попадали в поле зрения правоохранителей, когда в мае этого года совершили разбойное нападение на женщину. Тогда суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

На этот раз мужчин задержали по месту жительства в Лиманском районе, когда те мирно спали. В их доме и автомобиле был проведен неотложный обыск и изъяты вещественные доказательства преступления.

Ранее сообщалось, что девушка погибла во время массажа, а также мужчина с инвалидностью изнасиловал ребенка.