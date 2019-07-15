Закололи до смерти: девушка погибла во время массажа Фото: Pixabay

В России в кабинете медицинского центра обнаружили тело девушки 1989 года рождения. Об этом сообщает "Униан".

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Известно, что при осмотре в области лица и туловища были обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой.

Предварительно, девушка умерла во время массажа лица в медицинском центре.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина изнасиловал и убил 13-летнюю девочку.