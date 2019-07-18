Президент Украины Владимир Зеленский хочет отменить для малообеспеченных граждан после 70 лет уплату за коммунальные услуги. Об этом он рассказал в интервью ICTV.

"Есть идея, пока о ней очень сложно говорить, но я думаю, что идея очень креативная. Сейчас наши ребята ищут экономическую модель того, как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать, он уже достаточно работал для страны по 40 - 50 лет. Как этому человеку не платить коммуналку", - поделился Зеленский.

Зеленский отметил, что это касается малообеспеченных лиц. Также, по его словам, они уже снизили тарифы в целом на 12%.

Кроме того, он рассказал, что состоялся разговор с Международным валютным фондом, с Всемирным банком.

"Они очень боялись, что мы будем резко уменьшать тарифы, не потому что они против, а потому что они не знают за счет кого и чего это будет происходить, чтобы не было дыры в бюджете", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил новый закон.