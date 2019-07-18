Кому опасно есть рукколу [ Редактировать ]
Руккола - пряная трава, которая обладает рядом полезных свойств и отлично сочетается по вкусу с овощами.Однако стоит помнить о том, что некоторым людям опасно употреблять этот продукт. О том, кому стоит отказаться от рукколы пишет zelv.ru.
В первую очередь это индивидуальная непереносимость активных веществ, которые входят в состав рукколы. Аллергия может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушении пищеварения, спазмов в желудке.
Кроме того, большое количество щавелевой кислоты в листьях рокет-салата способно спровоцировать образование почечных камней у людей, склонных к данному заболеванию, или обострить хроническую мочекаменную болезнь. При этом кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Поэтому достаточно ограничить потребление полезного пряного растения, не исключив его полностью из меню.
Также нельзя в больших количествах употреблять рукколу при:
- заболеваниях печени;
- дискинезии желчевыводящих путей;
- колите;
- подагре;
- гастрите, сопровождающемся повышенной кислотностью;
- серьезных нарушениях функционирования щитовидной железы;
- аутоиммунных заболеваниях.
Руккола содержит большое количество витамина К, способствующий повышению свертываемости крови, поэтому продукт противопоказан людям, которым по состоянию здоровья приходится принимать разжижающие кровь препараты.
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