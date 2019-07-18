Руккола - пряная трава, которая обладает рядом полезных свойств и отлично сочетается по вкусу с овощами.Однако стоит помнить о том, что некоторым людям опасно употреблять этот продукт. О том, кому стоит отказаться от рукколы пишет zelv.ru.

В первую очередь это индивидуальная непереносимость активных веществ, которые входят в состав рукколы. Аллергия может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушении пищеварения, спазмов в желудке.

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Кроме того, большое количество щавелевой кислоты в листьях рокет-салата способно спровоцировать образование почечных камней у людей, склонных к данному заболеванию, или обострить хроническую мочекаменную болезнь. При этом кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Поэтому достаточно ограничить потребление полезного пряного растения, не исключив его полностью из меню.

Также нельзя в больших количествах употреблять рукколу при:

заболеваниях печени;

дискинезии желчевыводящих путей;

колите;

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подагре;

гастрите, сопровождающемся повышенной кислотностью;

серьезных нарушениях функционирования щитовидной железы;

аутоиммунных заболеваниях.

Руккола содержит большое количество витамина К, способствующий повышению свертываемости крови, поэтому продукт противопоказан людям, которым по состоянию здоровья приходится принимать разжижающие кровь препараты.

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