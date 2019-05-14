Все знают, что лук укрепляет иммунную систему человека. Однако он обладает еще массой полезных свойств. О них пишет newsyou.info.

Этот овощ является богатым источником витаминов С, В6, В1, К и Н. Во-вторых, лук отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, клетчатки, серы, флавоноидов и таких важных минералов, как хром, магний, калий, фосфор и кальций.

Предохраняет от образования тромбов в крови

Помимо флавоноидов, лук содержит такое вещество, как кверцетин, являющимся отличным антикоагулянтом.

Помимо этого кверцетин:

Регулирует уровень холестерина.

Успокаивает воспалительные процессы.

Является антиоксидантом.

Помогает бороться с аллергией.

Укрепляет сердце.

Защищает органы пищеварения.

Препятствует тромбообразованию при сгущении крови.

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Как было отмечено выше, кверцетин не только препятствует образованию тромбов, но и позволяет регулировать уровень холестерина в крови. Доказано, что этот компонент лука способен снижать количество "плохого" холестерина в крови, стимулируя при этом производство "хорошего" холестерина.

Препятствует развитию опухолей

Содержащиеся в луковицах антиоксиданты хорошо известны тем, что препятствуют развитию опухолей в теле человека. Так, многие из антиоксидантов лука помогают нам избежать появления злокачественных опухолей.

Согласно данным некоторых исследований, регулярное употребление лука снижает риск заболевания такими видами рака, как:

Колоректальный рак.

Рак пищевода.

Рак простаты.

Рак желудка.

Повышает настроение и улучшает сон

Лук содержит большое количество фолиевой кислоты. Благодаря этому компоненту наш головной мозг получает большее количество крови, а вместе с ней кислорода и различных важных питательных веществ.

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Также лук стимулирует выработку серотонина и допамина в головном мозге человека.

Благодаря этому наше настроение повышается, а также улучшаются качество сна и аппетит.

Приносит пользу волосам и коже

Высокое содержание витамина С в луке способствует выработке коллагена, который необходим для поддержания кожи в тонусе.

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Коллаген способствует регенерации клеток, увлажняет нашу кожу и делает ее более эластичной. В результате наша кожа становится мягкой и подтянутой.

Стимулирует выведение токсинов

Лук содержит аминокислоты, которые помогают очищать наш организм от токсинов и шлаков.

Эти аминокислоты облегчают выведение таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий и мышьяк.

Благодаря луку наша печень лучше справляется с очищением нашего организма от этих химических элементов.

Когда подобные токсины накапливаются в печени, увеличивается риск развития различных заболеваний. Этого можно избежать, добавив в свой рацион больше пищи, стимулирующей очищение от токсинов.

Укрепляет здоровье кишечника

Лук не только помогает избежать развития колоректального рака, но и приносит большую пользу здоровью кишечника в целом.

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Содержащаяся в этом овоще диетическая клетчатка стимулирует размножение полезных для кишечника бактерий и защищает нас от диареи.

Снижает уровень сахара в крови

Еще одна хорошая новость для тех, кто болеет диабетом или имеет знакомых, страдающих этим заболеванием.

Одним из содержащихся в луке минералов является хром. Это вещество помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Что касается серы, этот химический элемент стимулирует выработку инсулина. Это целебное свойство лука приносит пользу не только диабетикам, но и здоровым людям.

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Можно смело утверждать, что полезные свойства лука неисчислимы. Поэтому рекомендуется как можно чаще использовать этот овощ при приготовлении различных блюд.

Лук принесет больше пользы, если вы будете есть его сырым.

Ранее мы писали о том, кому нельзя есть лук.