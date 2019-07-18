У Зеленского рассказали о переговорах с Путиным [ Редактировать ]
Офис президента Украины надеется выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Такое заявление сделал первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, сообщает "ЛБ".
По его словам, сейчас ищется возможность выйти на разговор на равных.
"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить", - отметил Шефир.
По его мнению, Путин думает о своей стране и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой.
"Может, он (мир с Украиной - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой", - заявил первый помощник Зеленского.
Он также отметил, что на 70% уверен в успешном исходе переговоров.
"Мы показываем свои шаги - развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу", - сказал Шефир, добавив, что у него есть внутренняя уверенность.
Ранее мы писали о том, что в России рассказали подробности разговора президентов.
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