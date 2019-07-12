В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности беседы, пишет ТАСС.

Первый разговор президентов длился около 20 минут и был прагматичным.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

Песков назвал очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского, а эмоциональные оценки беседы не столь важны.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.