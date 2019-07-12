Беседа Зеленского и Путина: в России рассказали подробности [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности беседы, пишет ТАСС.
Первый разговор президентов длился около 20 минут и был прагматичным.
"Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.
Песков назвал очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского, а эмоциональные оценки беседы не столь важны.
Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.
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