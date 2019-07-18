В Киеве нашли труп женщины со связанными руками [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, в Киеве по адресу улица Чистяковская, 7 обнаружили на балконе одной из квартир окровавленный труп женщины. Прибывшие на место медики констатировали смерть, передает "Информатор".
По предварительной информации от правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. Женщина была мертва.
У погибшей были связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительно, ее убили. Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что девушка погибла во время массажа, а также под Винницей пенсионер изнасиловал ребенка.
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