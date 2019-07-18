В четверг, 18 июля, в Киеве по адресу улица Чистяковская, 7 обнаружили на балконе одной из квартир окровавленный труп женщины. Прибывшие на место медики констатировали смерть, передает "Информатор".

По предварительной информации от правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. Женщина была мертва.

У погибшей были связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительно, ее убили. Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что девушка погибла во время массажа, а также под Винницей пенсионер изнасиловал ребенка.