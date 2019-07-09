В Херсоне жена воткнула шило в сердце супругу [ Редактировать ]
В Херсоне произошел жуткий инцидент. Во время супружеской ссоры жена решила лишить жизни мужа и воткнула ему шило в область сердца. Однако, 49-летнему мужчине чудом удалось выжить: в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, передают местные СМИ.
Отмечается, что шило действительно было направлено в сердце и вполне могло убить мужчину, но удар оказался недостаточно сильным и орудие не дошло до жизненно важного органа.
Известно также и то, что женщина пыталась "замести следы" преступления, но ей это даже не понадобилось, так как муж не стал писать заявление на супругу. В полиции не стали вносить никакой информации в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее сообщалось, что в Днепре нашли окровавленный труп, а также под Полтавой сын зверски убил родителей.
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