В Херсоне произошел жуткий инцидент. Во время супружеской ссоры жена решила лишить жизни мужа и воткнула ему шило в область сердца. Однако, 49-летнему мужчине чудом удалось выжить: в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, передают местные СМИ.

Отмечается, что шило действительно было направлено в сердце и вполне могло убить мужчину, но удар оказался недостаточно сильным и орудие не дошло до жизненно важного органа.

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Известно также и то, что женщина пыталась "замести следы" преступления, но ей это даже не понадобилось, так как муж не стал писать заявление на супругу. В полиции не стали вносить никакой информации в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Днепре нашли окровавленный труп, а также под Полтавой сын зверски убил родителей.