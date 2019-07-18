В страшном ДТП под Одессой погибли четыре человека [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, в страшном ДТП под Одессой на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Известно, что столкнулись грузовик МАН и автомобиль Volkswagen.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Луцке пьяный водитель "влетел" в забор и перевернулся.
по теме
В Кирилловке погиб ребенок: появились подробности трагедии
На популярном курорте в Кирилловке трагически погиб 6-летний ребенок
На Миколаївщині легковик врізався в автобус: загинули діти
Аварія трапилася опівночі на трасі "Благовіщенське-Миколаїв". Із невідомих причин - автомобіль вискочив на зустрічну смугу й протаранив бус
Возвращались с дискотеки: подростки устроили смертельное ДТП (фото)
В Тернопольской области на дороге Бережаны-Разгадов произошло жуткое ДТП
Отец отдал жизнь за ребенка
В США в штате Флорида 46-летний Томас Закревски отдыхал на пляже вместе с супругой и дочерью
Из одесского лагеря массово госпитализировали детей
По предварительной информации, массовое отравление случилось в оздоровительно-спортивном лагере