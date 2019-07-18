В четверг, 18 июля, в страшном ДТП под Одессой на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Известно, что столкнулись грузовик МАН и автомобиль Volkswagen.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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