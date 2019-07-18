В четверг, 18 июля, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Об этом на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает "РБК-Украина".

Данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл снижения учетной ставки.

"По-прежнему НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года", - сказал глава НБУ.

Ранее мы писали о том, что в НБУ дали объяснение падению цен в июне.