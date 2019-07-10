В среду, 10 июля, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин рассказал о том, что по итогам июня инфляция в годовом измерении составила 9%, а с начала года - 3,6%. На своей странице в Facebook он пояснил причины улучшения показателей.

"На потребительском рынке в июне 2019 по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение цен на 0,5% (впервые в этом году зафиксирована дефляция). Базовая инфляция в июне 2018 по сравнению с предыдущим месяцем находилась на нулевом уровне", - напомнил Данилишин.

Он отметил, что в июне инфляция формировалась преимущественно традиционными для этого месяца факторами и действиями отдельных товаропроизводителей, административное влияние на инфляцию было умеренным, даже, скорее административные факторы способствовали дефляции.

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Также он назвал основные факторы, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле: произойдет снижение цен на газ для населения на 8%, существенное сезонное повышение предложения плодоовощных товаров, укрепление курса гривны.

Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут негативно повлиять на инфляцию в июле:

повышение с 1 июля ставки акциза на табачные изделия на 9%,

стабильное превышение мировых цен на нефть.

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